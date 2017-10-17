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Під Радою знову почалися сутички

Вівторок, 17 жовтня 2017, 22:40

Під будівлею Верховної Ради поновилися заворушення, мітингувальники повалили паркан і зривають каски зі спецпризначенців.

Про це повідомляє кореспондент 112 каналу.

Він розповів, що до паркану, який розділяв спецпризначенців і мітингувальників, підійшли поліцейські. Вони заявили, що почнуть перевіряти всіх тих, хто заходить і виходить з містечка протестувальників.

Це не сподобалося мітингарям. Спочатку підійшли люди, які охороняли паркан зі щитами, і конфлікт вдалося залагодити.Однак через 10 хвилин знову від Верховної Ради підійшли близько 150 спецпризначенців і почалися сутички.

Їм на допомогу прийшли ще близько 200 бійців Нацгвардії. Сутички тривали 10 хвилин. Присутні народні депутати намагалися розборонити обидві сторони. Серед них був Єгор Соболєв, він просив людей заспокоїтися. Наразі емоції вщухли. 

Зазначається, що ще півгодини тому на місці сутичок працювала польова кухня і було спокійно.

 
сутички під Радою
Віталій уманець
 
Силовики і мітингарі під Радою
Севгіль мусаєва
 
Силовики і мітингарі під Радою
Севгіль мусаєва

Як відомо, 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміну виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

Пізніше мітингувальники встановили кілька наметів перед Верховною Радою.

Поліція Києва за погодженням столичної прокуратури відкрила кримінальне провадження через поранення та госпіталізацію поліцейського під час сутичок на вулиці Грушевського біля будівлі Верховної Ради. Всього до медиків звернулися чотири людини.

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Радамітинги
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