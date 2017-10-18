Князев: Полиция будет обеспечивать безопасность, палатки сносить не будут

Полиция продолжит обеспечивать безопасность во время проведения массовых мероприятий и беспрепятственную работу Верховной Рады.

Об этом на брифинге заявил руководитель Нацполиции Украины Сергей Князев.

"Нам достоверно известно, что некоторые радикально настроенные силы сегодня имели возможность ... которую мы им не дали ... спровоцировать ситуацию и закончить кровью", - заявил Князев.

Он также сообщил, что полиция изъяла большое количество взрывных устройств, гранат, автоматов, дымовых шашек, балаклав, не один десяток военной униформы.

"Для чего? Для того чтобы просто выразить свои какие-то политические взгляды? Пожалуйста, но мы должны обеспечить (безопасность – ред.) и граждан, участвующих в митингах, а также граждан, работающих в центре", - пояснил глава нацполиции.

"Сегодняшние заградительные средства, которые были выставлены Национальной полицией (под Верховной Радой - ред.) Только для обеспечения безопасности граждан. Никто не забыл 31 августа 2015 года, когда пронесённая граната унесла жизни людей ... Во все дни, в которые будут проходить акции на Площади Конституции, такие меры будут, и рамки металлоискателей будут", - сказал Князев.

Он заверил, что палатки протестующих сносить никто не будет.

"Мы не хотим повторить ошибок предыдущих. Мы хотим обеспечить волеизъявление граждан", - добавил он.

Как сообщалось, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что палатки под Верховной Радой сносить не будут, но вход в зону митинга будет осуществляться через рамки металлоискателей.

Как известно, 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрался многотысячный митинг за снятие депутатской неприкосновенности, изменение избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.

Позже митингующие установили несколько палаток перед Верховной Радой.



Полиция Киева по согласованию со столичной прокуратурой открыла уголовное производство из-за ранения и госпитализации полицейского во время столкновений на улице Грушевского возле здания Верховной Рады. Всего к медикам обратились четыре человека.

Как сообщалось, из-за попыток проверять митингующих вечером под зданием Верховной Рады начались беспорядки. Сейчас эмоции спали

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