Князєв: Поліція забезпечуватиме безпеку, намети зносити не будуть

Поліція продовжить забезпечувати безпеку під час проведення масових заходів і безперешкодну роботу Верховної Ради.

Про це на брифінгу заявив керівник Нацполіції України Сергій Князєв.

"Нам достеменно відомо, що деякі радикально настроєні сили сьогодні мали змогу... яку ми їм не дали... спровокувати ситуацію і закінчити кров’ю", - заявив Князєв.

Він також повідомив, що поліція вилучила велику кількість вибухових пристроїв, гранат, автоматів, димових шашок, балаклав, не один десяток одностроїв.

"Для чого? Для того щоб просто виразити свої якісь там політичні погляди? Будь-ласка, але ми маємо забезпечити (безпеку – ред.) і громадян, які приймають участь у мітингах, а також громадян, які працюють в середмісті", - пояснив глава нацполіції.

"Сьогоднішні загороджувальні заходи, які були виставлені Національною поліцією (під Верховною Радою - ред.) тільки для забезпечення безпеки громадян. Ніхто ж не забув 31 серпня 2015 року, коли пронесена граната забрала життя людей... У всі дні, у які будуть проходити акції на Площі Конституції, такі заходи будуть, і рамки металошукачів будуть", - сказав Князєв.

Він запевнив, що намети протестувальників зносити ніхто не буде.

"Ми не хочемо повторити помилок попередніх. Ми хочемо забезпечити волевиявлення громадян", - додав він.

Як повідомлялося, генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що намети під Верховною Радою зносити не будуть, але вхід в зону мітингу буде здійснюватися через рамки металошукачів.

Як відомо, 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміну виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

Пізніше мітингувальники встановили кілька наметів перед Верховною Радою.

Поліція Києва за погодженням столичної прокуратури відкрила кримінальне провадження через поранення та госпіталізацію поліцейського під час сутичок на вулиці Грушевського біля будівлі Верховної Ради. Всього до медиків звернулися чотири людини.

Як повідомлялося, через спроби перевіряти мітингувальників ввечері під будівлею Верховної Ради почалися заворушення. Згодом емоції вщухли.

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