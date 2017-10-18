Возле Рады без драк, палатки не трогают

Палатки по улице Грушевского, возле Верховной Рады, продолжают стоять на проезжей части, ситуация спокойная.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места событий.

Палатки стерегут люди с нашивками батальона "Донбасс", также небольшие палатки расположены напротив здания парламента в Мариинском парке.

В палаточном городке оборудованы полевые кухни, люди завтракают гречневой кашей.

Под зданием Рады находятся несколько сотен нацгвардийцев, которые следят за порядком.

Мужчина с нашивками батальона "Донбас" записывает потребности митингующих

На входах в правительственный квартал полиция проверяет сумки прохожих.

Все фото авторства Романа Кравца и Севгиль Мусаевой, УП

Как в своем Facebook написала журналистка Анна Цуканова, на повороте с Крещатика на Городецкого машины уже пропускают, но проверяют все багажники, что несколько задерживает автомобильный поток.

В то же время, как сообщает корреспондент УП, автомобили проверяют возле Арсенальной, особенно грузовые. Полицейские спрашивают у водителей, куда они едут. Та же ситуации на улице Шелковичной на перекрестке с улицей Бассейной. Утром там стояла большая очередь из машин, их тоже проверяли.

Конфликтных ситуаций пока нет.

Как известно, 17 октября под зданием Верховной Рады началась акция "Всеукраинский сбор" за "большую политическую реформу".

Позже между правоохранителями и активистами произошли столкновения, митингующие установили несколько палаток перед Верховной Радой.

Порошенко отреагировал на митинг и просит полицию быть на страже.

Роман Кравец, УП