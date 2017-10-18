Гройсман: мы ввели квотирование, чтобы трудоустроить 45-летних

Пенсионная реформа предусматривает, что количество сотрудников компании старше 45 лет должно составлять не менее 4% от общей численности работников.

Об этом на заседании правительства 18 октября заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Люди иногда говорят о том, что мне больше 45 лет, и я не могу найти себе работу. Так вот мы ввели квотирование, что люди старше 45 лет сейчас могут уже претендовать на рабочие места в украинских компаниях – это будет не менее 4% от общего состава работников", - сказал Гройсман.

"То есть люди старше 45 лет уже имеют преимущества по трудоустройству, потому что эта норма для работодателя обязательна", - добавил он.

Гройсман отметил, что это правильный шаг, и надо в дальнейшем стимулировать создание рабочих мест.

Ирина Балачук, УП