Гройсман: Не вижу оснований для роста коммуналки

Объективных оснований для роста тарифов на коммунальные услуги в Украине нет, поэтому местная власть должна сделать все, чтобы не допустить подорожания.

Об этом на заседании Кабмина 18 октября заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Подчеркиваю, что я не вижу никаких оснований для повышения тарифов на местах на тепло, на горячую воду и так далее. Я считаю, что это уже ответственность местных властей не допустить перерасхода, не допустить расточительства, которое может привести к росту тарифов", - сказал он.

Премьер ожидает, что местные власти отнесутся к этому ответственно и будут "очень сдержанно подходить к корректировке тарифов".

По словам Гройсмана, местные бюджеты за январь-август 2017 выросли на 29% или на 31,1 миллиарда гривен.

"Теперь надо повышать эффективность их использования", - сказал премьер.

Он также добавил, что сейчас более 6,5 миллиона семей переназначили субсидию.

"Уже 6 миллионов 530 тысяч украинских семей получили субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в следующем отопительном сезоне. Это адресная помощь тем, кто в ней нуждается. Все остальные, кто имеет средства, должны полноценно платить за все услуги", - сказал Гройсман.

Кроме того, по его словам, начался процесс монетизации субсидий.

"Мы начали процесс монетизации субсидий относительно экономии. И в ближайшее время мы проведем соответствующие выплаты для тех, кто сэкономил соответствующие энергоресурсы", - подытожил премьер.

Ирина Балачук, УП