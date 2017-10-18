Барна таки написал заявление в ГПУ на митингующих
Народный депутат из фракции БПП Олег Барна написал заявление в прокуратуру из-за инцидента под Верховной Радой с его участием.
Текстом заявления на имя генпрокурора Юрия Луценко располагает "Украинская правда".
В нем Барна указывает, что в 18.20 среды неизвестные заблокировали ему выход из здания, толкались, выкрикивали оскорбительные слова и угрожали расправой. По его словам митингующие требовали, чтобы он вернулся в Верховную Раду.
Как известно, 17 октября Барна еле вырвался из окружения митингующих под Верховной Радой. Он пытался оставить вечернее заседание парламента, однако митингующие набросились на нардепа с криками: "Иди работай", "На работу".
В ситуацию вмешался экс-президент Грузии Саакашвили. "Не бейте его, отпустите", - пытался утолить толпу он. Саакашвили просил митингующих не трогать нардепа, в результате участники митинга сделали Барне "коридор позора" - нардепа толкали и оплевывали.
В среду Барна заявил, что не будет жаловаться полиции на протестующих.
Украинская правда
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