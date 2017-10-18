Барна таки написав заяву в ГПУ на мітингарів

Народний депутат з фракції БПП Олег Барна написав заяву до прокуратури через інцидент під Верховною Радою за його участі.

Текст заяви на ім'я генпрокурора Юрія Луценка отримала "Українська правда".

У ній Барна вказує, що о 18.20 вівторка невідомі заблокували йому вихід з будівлі, штовхалися, викрикували образливі слова та погрожували розправою. За його словами мітингарі вимагали, щоб він повернувся до Верховної Ради.

Як відомо, 17 жовтня Барна ледве вирвався з оточення мітингувальників під Верховною Радою. Він намагався залишити вечірнє засідання парламенту, однак мітингувальники накинулися на нардепа із вигуками: "Йди працюй", "На роботу".

У ситуацію втрутився екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі. "Не бийте його, відпустіть", - намагався втамувати натовп він. Саакашвілі просив мітингувальників не чіпати нардепа, в результаті учасники мітингу зробили Барні "коридор ганьби" - нардепа штовхали і обпльовували.

У середу Барна заявив, що не скаржиметься поліції на протестувальників.

Українська правда