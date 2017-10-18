Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Барна таки написав заяву в ГПУ на мітингарів

Середа, 18 жовтня 2017, 17:27

Народний депутат з фракції БПП Олег Барна написав заяву до прокуратури через інцидент під Верховною Радою за його участі.

Текст заяви на ім'я генпрокурора Юрія Луценка отримала "Українська правда".

У ній Барна вказує, що о 18.20 вівторка невідомі заблокували йому вихід з будівлі, штовхалися, викрикували образливі слова та погрожували розправою. За його словами мітингарі вимагали, щоб він повернувся до Верховної Ради.

 

Як відомо, 17 жовтня Барна ледве вирвався з оточення мітингувальників під Верховною Радою. Він намагався залишити вечірнє засідання парламенту, однак мітингувальники накинулися на нардепа із вигуками: "Йди працюй", "На роботу".

У ситуацію втрутився екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі. "Не бийте його, відпустіть", - намагався втамувати натовп він. Саакашвілі просив мітингувальників не чіпати нардепа, в результаті учасники мітингу зробили Барні "коридор ганьби" - нардепа штовхали і обпльовували.

У середу Барна заявив, що не скаржиметься поліції на протестувальників.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Радаакціїмітинги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
Усі новини...
Реклама: