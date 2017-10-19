ГПУ пришла с обысками к партии Клименко

Следователи Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры на основании разрешений суда проводят обыски по месту жительства лиц, причастных к функционированию схемы легализации денежных средств бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.

Об этом сообщает 19 октября пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что среди прочего, с целью получения доказательств незаконной легализации средств, проводится обыск в жилых помещениях уполномоченных лиц политической партии "Успішна країна".

Как известно, Главная военная прокуратура Генпрокуратуры осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 и другими статьями УК Украины.

Бывший глава Государственной налоговой службы и в дальнейшем министр доходов и сборов Украины Александр Клименко подозревают в участии в организованной Виктором Януковичем преступной организации, совершении в ее составе тяжкого преступления в сфере служебной деятельности, причинившего тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в крупном размере.

То есть в совершении в 2011-2017 годах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем организованной группой в особо крупных размерах.

Ранее заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос заявлял, что за время Евромайдана экс-министр доходов и сборов Александр Клименко вывел более 788 миллионов долларов.

6 октября 2017 года он также заявил, что арестованное имущество Клименко передано в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами полученными от коррупционных преступлений.

Матиос сообщил: "... на основании решения судьи от 28 сентября Главная военная прокуратура... передает для управления и дальнейшего распоряжения перечень имущества, которое арестовано и находится в Украине. Это 154 объекта недвижимого имущества".

Сам экс-министр доходов и сборов отрицает причастность к отчужденному в пользу государства движимого и недвижимого имущества, перечисленного на брифинге главным военным прокурором.



Украинская правда