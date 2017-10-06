Клименко говорит, что 2 часа смеялся с брифинга Матиоса

Экс-министр доходов и сборов Александр Клименко отрицает причастность к отчужденному в пользу государства движимому и недвижимому имуществу, перечисленному на брифинге главным военным прокурором Анатолием Матиосом.

Об этом он написал 6 октября в Facebook.

"Посмотрел брифинг Матиоса. Спасибо, Анатолий, поднял настроение, смеемся всей командой уже второй час. Но все же решили ответить", – пишет экс-министр.

"ГПУ превращается в недалекий по содержанию таблоид. В рамках придуманных ими дел-"пустышек", которые тянутся не первый год, в доказательства решили взять какие-то очень старые фото из архивов моих друзей", – отмечает Клименко.

По мнению экс-министра, на выходе его "синие брюки на фото оказались, в принципе, единственным, чем Матиос смог похвастаться перед журналистами, которых так пафосно собрал на брифинг".

Из дальнейших слова Клименко можно сделать вывод, что он отрицает какую-либо связь с имуществом, переданным в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами полученными от коррупционных преступлений.

"Украинские предприниматели снова стали жертвами рейдерского захвата на государственном уровне. Под маркой "борьбы с Клименко" это ворье сегодня может забрать имущество у любого. В очередной раз мои слова поддержки предпринимателям, которые пострадали от рейдерства Матиоса", – пишет он.

Также экс-министр опубликовал, как утверждается, более актуальные фото.

"Для Матиоса: если вы в прокуратуре так фанатеете от Клименко, вот вам посвежее фото. Уже из моего личного архива. Коза ностра, так сказать", – отметил он.

Клименко прислал Матиосу фото "посвежее" – в камуфляже

Как сообщалось, главный военный прокурор Анатолий Матиос на брифинге в Киеве 6 октября заявил, что арестованное имущество экс-министра доходов и сборов Александра Клименко переданы в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами полученными от коррупционных преступлений.

Матиос сообщил: "Сегодня на основании решения судьи от 28 сентября Главная военная прокуратура... передает для управления и дальнейшего распоряжения перечень имущества, которое арестовано и находится в Украине".

Это 154 объекта недвижимого имущества. В том числе, это квартиры в элитных жилых комплексах в Печерском районе Киева, недостроенные и достроены имения в Козине - 17 штук.

Матиос также продемонстрировал журналистам фотографии экс-министра: "Хочу вам показать реакцию Александра Клименко после получения известия об аресте и передаче в управление государства принадлежащих ему и подконтрольным лицам активы".

"Экс-минздох... эм, доходов Клименко перешел на брейк-дэнс в синих штанишках и потерял всякое понимание происходящего. Ему осталось только танцевать и вернуться в Украину.

Город Сочи, в кругу директоров группы компаний" ЮНИСОН", – сказал Матиос.

В июле 2017 года Клименко уже заявлял, что украинские правоохранители проводят обыски, не имеющие к нему никакого отношения.

Украинская правда