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Арестованное имущество Клименко передали Нацагентству – Матиос

Пятница, 6 октября 2017, 12:35
Арестованное имущество Клименко передали Нацагентству – Матиос
Олег Твердь, УП

Арестованное имущество экс-министра доходов и сборов Александра Клименко передано в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами полученными от коррупционных преступлений.

Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос на брифинге в Киеве 6 октября.

Он сказал, что органы следствия наложили арест на 154 объекта недвижимого имущества в Украине, 22 транспортных средства элитных, тысячу железнодорожных полувагонов общей стоимостью 900 млн грн и корпоративные права юридических лиц на сумму более 400 млн грн.

Кроме того, военная прокуратура по международно-правовому поручению правительства княжества Лихтенштейн заморозила активы Клименко и его окружения на общую сумму около 20 миллионов долларов США.

Матиос напомнил, что наложен арест на средства компании-нерезидента Украины, конечным владельцем которой является Клименко.

"Активы, которые хранились в банке "ЮНИСОН", который принадлежит одноименной группе компаний, арестовали – и фактически заблокировали в Украине 5 миллионов долларов США", – уточнил он и упрекнул, что департамент Сергея Горбатюка не заблокировал эти активы.

Матиос сообщил: "Сегодня на основании решения судьи от 28 сентября Главная военная прокуратура ... передает для управления и дальнейшего распоряжения перечень имущества, которое арестовано и находится в Украине. Это 154 объекта недвижимого имущества".

В том числе, это квартиры в элитных жилых комплексах в Печерском районе Киева, недостроенные и достроеные особняки в Козине – аж 17 штук.

Также это имущество охранной структуры "Скиф", которая, по словам Матиоса, оказывала противодействие расследованию – в частности, пыталась следить за следователями и судьями, а также использовала "в слепую" представителей общественных организаций.

"И, наконец, я могу порадовать подозреваемого Клименко, что целостный имущественный комплекс "База охоты и спортивно-любительской рыбалки" общей площадью 3000 кв м по адресу Киевская область, Переяслав-Хмельницкий район, урочище Белое озеро, где Клименко держал медведей и тигров, так же передаются в управление Национального агентства", – добавил Матиос.

Главный военный прокурор также сообщил, что перерегистрация имущества Клименко на государство происходит уже второй день подряд.

А руководитель Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами Антон Янчук отметил, что это фактически первый случай передачи им имущества, но агентство готово.

Матиос также продемонстрировал журналистам фотографии экс-министра: "Хочу вам показать реакцию Александра Клименко после получения известия об аресте и передаче в управление государства принадлежащих ему и подконтрольным лицам активы".

Матиос показал снимки Александра Клименко
Матиос показал снимки Александра Клименко
Фото Олега Твердя, УП

"Экс-минздох ... эм, доходов Клименко перешел на брейк-дэнс в синих штанишках и потерял всякое понимание происходящего. Ему осталось только танцевать и вернуться в Украину. Город Сочи, в кругу директоров группы компаний "ЮНИСОН", – сказал Матиос.

Клименко танцует в Сочи
Клименко танцует в Сочи
Фото Олегя Твердя

Он показал другое фото: "Москва – заседание "Коза Ностры"... собрание совета директоров группы компаний "Юнисон" в одном из офисных центров Москвы. Это полученные легальным путем, процессуальным путем документальные данные, которые являются доказательством".

Клименко в Москве на собрании директоров
Клименко в Москве на собрании директоров "ЮНИСОНА"
Фото Олега Твердя

Как известно, Клименко возглавлял Министерство доходов и сборов Украины с 24 декабря 2012 года по 27 февраля 2014 года. После расстрелов на Майдане в Киеве он сбежал из Украины.

Клименко подозревают в том, что он незаконно компенсировал НДС фиктивным предприятиям и завладел госсредствами на сумму 3,166 млрд грн, "которые были распределены между участниками преступной организации" Януковича.

В июне 2014 года открыли уголовное производство по подозрению Клименко в злоупотреблении властью и служебным положением. а 19 января 2017 года открыли производство о создания Клименко преступной организации, присвоения и растраты имущества путем злоупотребления служебным положением, о фиктивном предпринимательстве и подлоге.

1 марта 2017 года Голосеевский райсуд Киева разрешил заочное расследование в отношении Клименко. 21 апреля Главная военная прокуратура Генпрокуратуры завершила досудебное расследование против Клименко.

24 мая правоохранители провели более 400 обысков у налоговиков в 15 областях Украины в рамках антикоррупционной операции. Из 23 задержанных тогда экс-налоговиков 17 арестовали.

14 июля прошли 183 обыска в помещениях, принадлежащих Клименко, в частности в офисном центре "Гулливер" в Киеве, где обнаружили тайный офис банка "ЮНИСОН".

Тогда же Украина просила европейские страны заблокировать средства Клименко в их банках.

28 июля генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что сумма арестованного имущества Клименко и его дочерних компаний достигает 6 миллиардов гривен.

Алена Рощенко, УП, дополнено

Темы: КлименкопрокуратураМатиос
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