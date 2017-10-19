Нардепи та активісти прийшли до АП і передали законопроект про антикорупційний суд
Активісти на чолі з народними депутатами Єгором Соболєвим та Юрієм Левченком прийшли до адміністрації президента.
Про це повідомляє кореспондент УП.
Левченко і Соболєв пішли в адміністрацію президента і передали законопроект про антикорупційний суд який вони підготували.
Всього на Банковій було півтисячі мітингувальників. Вони кричали "Петро виходь", "Київ вставай", а також "банду геть" та співали гімн України. Після того, як нардепи передали законопроект про антикорупційний суд, активісти пішли назад до Верховної Ради.
Всі учасники мітингу повернулися в наметове місто, ситуація спокійна.
Як відомо, політична партія "Рух нових сил" і депутати "Сапопомочі" продовжуватимуть протестну акцію під Верховною Радою. Решта учасників мітингу виходять з акції.
Ельдар Сарахман, Марія Думанська, УП