ГПУ отправила в суд дело взяточника из НБУ

Генпрокуратура направила в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по существу дело директора одного из департаментов НБУ, главного экономиста НБУ и двух их сообщников по подозрению в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

"Установлено, что руководитель департамента платежных систем НБУ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, разработал преступную схему, направленную на вымогательство и получение через посредников взятки на общую сумму $35 тыс. от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью за регистрацию в НБУ внутригосударственной платежной системы для осуществление наличных и безналичных переводов в пределах Украины и выдачу предприятию соответствующего свидетельства", - сообщили в прокуратуре.

В качестве посредников выступали главный экономист указанной государственного учреждения и двое физических лиц.

Действия руководителя структурного подразделения НБУ квалифицированы по ч.4 ст.368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, главного экономиста указанной государственного учреждения и одного из посредников по ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 УК Украины, а также другого пособника по ч.3 ст.27, ч.4 ст.368 УК Украины.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Как известно, в феврале 2017 года в ГПУ сообщили, что разоблачили директора департамента платежных систем Национального банка Украины и трех его сообщников при получении 25 тысяч долларов взятки.

Взятка должна была поступить в два этапа за регистрацию в Нацбанке внутригосударственной платежной системы "Платисервіс" и выдачу указанному предприятию соответствующего свидетельства.

Директором департамента платежных систем и инновационного развития Нацбанка является Сергей Шацкий.

Украинская правда