ДТП в Харькове: Статус водителя Touareg, который проходит как свидетель, может измениться
Статус водителя Volkswagen Touareg, который проходит как свидетель по делу о резонансном ДТП в Харькове, может быть изменен.
Об этом заявил начальник управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех на брифинге 21 октября, пишет Радио Свобода.
Бех сообщил, что сейчас продолжаются экспертизы, в том числе техническая, по результатам которых можно будет сделать окончательные выводы о степени виновности каждого из участников аварии.
"Это касается также второго водителя в ДТП, который был за рулем Volkswagen", роль которого в возникновении чрезвычайного происшествия на дороге сейчас также изучается следствием. Я не исключаю, что после получения всех необходимых данных его статус в уголовном процессе будет изменен", - сказал Олег Бех.
Он добавил, что расследование ДТП в Харькове будет проводиться "максимально прозрачно и объективно".
Начальник областной полиции пообещал проинформировать общественность о его результатах через 10 дней.
Также он отметил, что полиция ждет ответа от "государственных органов" по информации, что водитель Touareg работает в СБУ.
Как известно, 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести, среди них две женщины находятся в очень тяжелом состоянии.
За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина. Она - дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.
Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.
20 сентября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.
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