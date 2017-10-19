ДТП в Харькове: назвали фамилию водителя
Четверг, 19 октября 2017, 00:11
За рулем автомобиля Lexus находилась Елена Зайцева.
Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua.
По информации сайта, 20-летняя девушка уже задержана в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса.
Как известно, в среду в результате ДТП в Харькове погибли 6 человек, еще 6 получили ранения.
Авария произошла на улице Сумской возле площади Конституции в 20:45. Сообщается, что автомобиль вылетел на тротуар, где на пешеходном переходе стояли люди и ждали зеленый свет, чтобы перейти улицу.
Полиция Харькова открыла уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса. Она касается нарушения правил дорожного движения, предусмотрено наказание – заключение сроком от 7 до 12 лет.