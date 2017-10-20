Зайцеву арестовали на два месяца без права внесения залога

Елену Зайцеву, которую обвиняют в причинении ДТП в Харькове, в результате которой погибли 5 человек и 6 были травмированы, арестовали на 2 месяца без права внесения залога.



Такое решение озвучила судья Светлана Муратова во время заседания суда в пятницу.



"Выбирается мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 16 декабря 2017 включительно", - сказала она.



"Следственный судья... не определяет размер залога в данном уголовном производстве", - добавила судья.



Прокуратура просила избрать Зайцевой мера пресечения в виде содержания под стражей.



В тоже время, адвокат Юлия Козырь еще раз заявила, что подозрение прокуроров не является обоснованным. Она настаивала на том, что пока нет прямых доказательств ее вины.



"Почему невозможно выбрать менее тяжкую мера пресечения также прокурорами не указано, необоснованно и не доказано", - сказала Козырь, отметив, что Зайцева заслуживает любой другой, более мягкой меры пресечения, например, домашнего ареста.



Перед этим Зайцева сообщила, что на нее не оказывается давление со стороны правоохранительных органов и следователей.



18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести, среди них две женщины находятся в очень тяжелом состоянии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя Елена Зайцева.



Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что дочь харьковского бизнесмена Елену Зайцеву, которая устроила ужасное ДТП с 5 погибшими в Харькове, уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Сразу после аварии появились предварительные данные, по которым Зайцева не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, но официального подтверждения им не было.



Анализ показал присутствие в моче Елены Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП, которое привело к гибели пяти человек в Харькове.

Александр Шумилин, УП