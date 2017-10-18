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В Харькове на пешеходном переходе авто задавило 5 человек, еще 6 ранены

Среда, 18 октября 2017, 21:28

В Харькове автомобиль Lexus вылетел на тротуар, и перевернулся. По предварительным данным, авто проехало на красный сигнал светофора и столкнулось с Volkswagen Touareg. Именно вследствие этого удара Lexus и выехал на тротуар. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести, среди них две женщины находятся в очень тяжелом состоянии.

Об этом УП сообщил директор департамента коммуникации Нацполиции Ярослав Тракало.

Авария произошла на улице Сумской возле площади Конституции в 20:45. По предварительной информации, автомобиль вылетел на тротуар, где на пешеходном переходе стояли люди и ждали зеленый свет, чтобы перейти улицу.

 
ДТП в Харькове
newsroom.kh.ua



На место ДТП выехала следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства аварии. Водителя уже задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Кроме того, местная полиция Харькова открыла уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса. Она касается нарушения правил безопасности дорожного движения. Ею предусмотрено наказание в виде заключения на срок от 7 до 12 лет.

Мария Думанская

"Украинская правда" в Threads

Темы: ХарьковДТПавария
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