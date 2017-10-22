Под ВР потасовка: полиция не пускает на митинг машину со звукоаппаратурой

3699 просмотров
Воскресенье, 22 октября 2017, 14:35

Возле Верховной Рады в Киеве произошла потасовка между митингующими, которые участвуют в акции с участием Михеила Саакашвили и полицией. 

Во время вече, которое началось на площади Конституции, участники сообщали о том, что на площади Конституции "глушат связь" и не пропускают машину со звуковой аппаратурой.

Во время выступлений лидеров акции со сцены собравшиеся перед ВР выкрикивали "Ничего не слышно, громче". Машиной должны были доставить звукоусиливающую аппаратуру.

После выступлений со сцены нардепов, активистов акции и самого Саакашвили у здания ВР возле здания МОЗ в Мариинском парке началась стычка между участниками акции - около 1000 человек - и полицией.

По словам нардепа Сергея Лещенко, который находится в машине со спецаппаратурой, против митингующих правоохранители применили слезоточивый газ, а машину на площадь Конституции  не пропускали более суток. 

Как заявил нардеп Юрий Деревянко, присутствующий на месте событий, решение о пропуске транспорта к сцене согласно заявки, поданной организаторами акции, должен принять один из руководителей управления полиции в Киеве. 

 
 

Украинская правда 

Темы: Киев полиция Саакашвили
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Под ВР собирается митинг с участием сторонников Саакашвили 22 октября 2017, 12:08
В Киеве играют "Динамо" и "Шахтер": три станции метро перектроют 22 октября 2017, 10:42
Лидер ОУН Коханивский рассказал, почему применил оружие 22 октября 2017, 00:30
powered by lun.ua
Главные новости
Под ВР потасовка: полиция не пускает на митинг машину со звукоаппаратурой
Из фондов Львовской галереи искусств исчезли более 600 экспонатов
АТО: Боевики стреляли 14 раз, ранен боец ВСУ
Глава ЦРУ: Если Ким Чен Ын внезапно умрет, не спрашивайте меня об этом
Все новости
психология

Дети и развод

читай!

Как задерживали Олега Сенцова. Отрывок из книги

фото

Секс-куклы одинаковые, женский оргазм неповторим. Доказательство