Встречу консулов ​​с Грибом в российском СИЗО снимали на камеру

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Понедельник, 23 октября 2017, 17:49

Украинский консул встретился в краснодарском СИЗО с похищенным в Беларуси российскими спецслужбами гражданином Украины Павлом Грибом.

Об этом "Украинской правде" сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, встреча прошла под наблюдением сотрудников пенитенциарного учреждения и с фиксированием разговора на видеокамеру.

"Учитывая то, что их разговор записывала камера и присутствовали охранники, Павел сказал, что условия содержания в СИЗО удовлетворительные, он имеет возможность бывать на свежем воздухе и дважды в день его осматривает медработник, получает лекарства", - сказал Погорельцев.

Он отметил, что Гриб пожаловался на то, что от некоторых медпрепаратов ему бывает плохо. Также он рассказал, что не часто видится со следователем и адвокатом.

"В последний раз со следователем у него разговор был 11 октября, а с адвокатом встречался 18 октября, когда в суде рассматривался вопрос о продлении меры пресечения", - сказал дипломат.

Погорельцев добавил, что консулы передали юноше теплые вещи, которые передал отец, а также приобрели в магазине на территории СИЗО продукты питания, которые просил Павел.

Он отметил, что это была вторая встреча украинских консулов ​​с Грибом. Как и в прошлый раз, им запрещалось общаться на украинском языке и обсуждать ход следствия.

Ранее сообщалось, что Гриба в России обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.

Ему продлили арест до следующего года.

Как известно, Гриб исчез 24 августа во Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленскую область, где "законно" оформили арест.

Беларусь своей вины в похищении украинца российскими спецслужбами не признает.

По официальной информации, он находится в краснодарском СИЗО. Власти России пытаются обвинить его в терроризме.

Яна Миланова, УП

Темы: Росcия политзаключенные
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