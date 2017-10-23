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Зустріч консулів з Грибом у російському СІЗО знімали на камеру

Понеділок, 23 жовтня 2017, 17:49

Український консул зустрівся в краснодарському СІЗО з викраденим у Білорусі російськими спецслужбами громадянином України Павлом Грибом.

Про це "Українській правді" повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

За його словами, зустріч відбулася під наглядом співробітників пенітенціарного закладу та з фіксуванням розмови на відеокамеру.

"Зважаючи на те, що їхню розмову записувала камера та були присутні охоронці, Павло сказав, що умови утримання в СІЗО задовільні, він має можливість бувати на свіжому повітрі та двічі на день його оглядає медпрацівник, і він отримує ліки", - сказав Погорельцев.

Він зазначив, що Гриб поскаржився на те, що від деяких медпрепаратів йому буває зле. Також хлопець розповів, що нечасто бачиться зі слідчим та адвокатом.

"Востаннє зі слідчим у нього розмова була 11 жовтня, а з адвокатом зустрічався 18 жовтня, коли в суді переглядалося питання щодо його подальшого утримання", - сказав дипломат.

Погорельцев додав, що консули передали юнаку теплі речі, які передав батько, а також придбали в крамничці на території СІЗО продукти харчування, які просив Павло.

Він зазначив, що це була друга зустріч українських консулів з Грибом. Як і минулого разу, їм забороняли спілкуватися українською мовою та обговорювати перебіг слідства.

Раніше повідомлялося, що Гриба в Росії звинувачують у підготовці до терористичного акту на шкільній лінійці в Сочі.

Як відомо, Гриб зник 24 серпня у Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям в якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли в Смоленську область, де "законно" оформили арешт.

Білорусь своєї провини у викраденні українця російськими спецслужбами не визнає.

За офіційною інформацією, він перебуває в краснодарському СІЗО. Влада Росії намагаються звинуватити його в тероризмі.

Яна Міланова, УП

Теми: Росіяполітв'язні
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