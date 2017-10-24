Полиция штурмом взяла Святошинский суд в Киеве

Полицейские силой зачистили помещение зала заседаний Святошинского райсуда Киева, где забаррикадировались сторонники оуновца Николая Кохановского.

Трансляцию с места события ведет телеканал "112 Украина".

Как сообщает корреспондент "Украинской правды", который также находится в суде, несколько десятков правоохранителей в шлемах ворвались в помещение через окна. Они начали хватать активистов и выводить наружу. Те оказывали сопротивление, началась драка.

Активисты попытались разобрать свои же баррикады в дверях, чтобы убежать, но, во-первых, не успели этого сделать, во-вторых, с той сторони их также ждали силовики. Их задержали.

Во время операции кто-то брызнул из газового баллончика. Слышно было, как кричат женщины.

Полиция действовала очень быстро, операция длилась всего несколько минут.

Где в это время находился сам Кохановский - неизвестно.

Как сообщалось, 21 октября в Киеве возле станции метро "Академгородок" правоохранители задержали командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского после стрельбы и стычки с Русланом Качмалой, в которой оба получили травмы.



23 октября судья перенесла заседание на 9:00 вторника, а соратники Коханивского требовали немедленно рассмотреть вопрос и освободить лидера "Добровольческого движения ОУН" из-под стражи.

Из-за этого ативисты заблокировали здание суда.

Они утверждают, что сроки для содержания Кохановского под стражей вышли и поэтому заблокировали вход в зал суда изнутри, чтобы не допустить его вывоз в изолятор временного содержания.

Правоохранители применили газ против активистов, заставив их покинуть помещение через окна. В ходе столкновения помещение суда было разгромлено. После этого активисты снова забаррикадировались в зале суда в ожидании утреннего заседания.

Сам Кохановский пояснил, что бежать не собирается и остается в суде.

Оксана Коваленко, Евгений Кизилов, УП