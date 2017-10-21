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Лидер движения ОУН, который устроил стрельбу, тоже получил ранения

Суббота, 21 октября 2017, 21:55

Лидер добровольчого движения ОУН Николай Коханивский, который устроил стрельбу в Киеве, также получил ранения.

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко в эфире "112 Украина".

"В Коханивского также повреждения, нужно проверить их степень", - отметил он.

По словам Крищенко, причины возникновения инцидента пока не установлены, поскольку правоохранители не имели возможности допросить его участников. Это будет сделано сразу, как их осмотрят врачи.

Предварительно, между мужчинами возник конфликт личного характера, который перерос в драку со стрельбой.

Лицо оппонента Коханивского установлено, однако в полиции ее не раскрывают.

Как сообщалось, в субботу в Киеве лидер движения ОУН Николай Коханивский устроил стрельбу, в результате которой ранения получил мужчина. Как отметили в полиции, вероятно Кохановский стрелял из пистолета с резиновыми пулями.

Темы: Киев
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