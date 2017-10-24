В суде задержали 30 сторонников Коханивского – полиция

В Святошинском райсуде Киева задержали 30 сторонников лидера "Добровольческого движения ОУН" Николая Коханивского.



Об этом сообщил начальник управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко в эфире канала "112 Украина".



"Те лица, которые ночью блокировали Святошинский суд, они продолжили делать это днем ​​– и создалась угроза снова срыва судебного заседания по избранию меры пресечения Николаю Коханивского. Поэтому было принято решение – задействовали подразделения полиции, суд разблокирован, 30 человек задержаны", – сказал он по телефону.

"Их доставляют в Шевченковское райуправление полиции, где действиям каждого будет дана оценка – и по блокированию, и по сопротивлению полиции", – добавил Крищенко.

Сам Николай Коханивский также заявлял о 30 задержанных. По словам пресс-секретаря столичной полиции Оксаны Блищик, задержанных может быть больше 30-ти.

Завели Коханівського. Говорить про національну революцію pic.twitter.com/6P9bmRstDn — Oksana Kovalenko (@superumka) October 24, 2017

Суд уже проводит заседание по избранию меры пресечения Коханивскому, которого задержали в субботу после стрельбы и драки в Киеве.

Прийшла суддя. Судове засідання з обрання запобіжного заходу Коханівському продовжується pic.twitter.com/MPoGkae313 — Oksana Kovalenko (@superumka) October 24, 2017

По словам Крищенко, по состоянию на 10:50 обстановка спокойная