В суде задержали 30 сторонников Коханивского – полиция

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Вторник, 24 октября 2017, 11:01

В Святошинском райсуде Киева задержали 30 сторонников лидера "Добровольческого движения ОУН" Николая Коханивского.

Об этом сообщил начальник управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко в эфире канала "112 Украина".

"Те лица, которые ночью блокировали Святошинский суд, они продолжили делать это днем ​​– и создалась угроза снова срыва судебного заседания по избранию меры пресечения Николаю Коханивского. Поэтому было принято решение – задействовали подразделения полиции, суд разблокирован, 30 человек задержаны", – сказал он по телефону.

"Их доставляют в Шевченковское райуправление полиции, где действиям каждого будет дана оценка – и по блокированию, и по сопротивлению полиции", – добавил Крищенко.

Сам Николай Коханивский также заявлял о 30 задержанных. По словам пресс-секретаря столичной полиции Оксаны Блищик, задержанных может быть больше 30-ти.

Суд уже проводит заседание по избранию меры пресечения Коханивскому, которого задержали в субботу после стрельбы и драки в Киеве.

По словам Крищенко, по состоянию на 10:50 обстановка спокойная

Темы: суд полиция
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