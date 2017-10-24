В суде задержали 30 сторонников Коханивского – полиция
В Святошинском райсуде Киева задержали 30 сторонников лидера "Добровольческого движения ОУН" Николая Коханивского.
Об этом сообщил начальник управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко в эфире канала "112 Украина".
"Те лица, которые ночью блокировали Святошинский суд, они продолжили делать это днем – и создалась угроза снова срыва судебного заседания по избранию меры пресечения Николаю Коханивского. Поэтому было принято решение – задействовали подразделения полиции, суд разблокирован, 30 человек задержаны", – сказал он по телефону.
"Их доставляют в Шевченковское райуправление полиции, где действиям каждого будет дана оценка – и по блокированию, и по сопротивлению полиции", – добавил Крищенко.
Сам Николай Коханивский также заявлял о 30 задержанных. По словам пресс-секретаря столичной полиции Оксаны Блищик, задержанных может быть больше 30-ти.
Завели Коханівського. Говорить про національну революцію pic.twitter.com/6P9bmRstDn— Oksana Kovalenko (@superumka) October 24, 2017
Суд уже проводит заседание по избранию меры пресечения Коханивскому, которого задержали в субботу после стрельбы и драки в Киеве.
Прийшла суддя. Судове засідання з обрання запобіжного заходу Коханівському продовжується pic.twitter.com/MPoGkae313— Oksana Kovalenko (@superumka) October 24, 2017
По словам Крищенко, по состоянию на 10:50 обстановка спокойная
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