Коханивский с соратниками остаются в забаррикадированном суде

Активисты и соратники лидера "Добровольческого движения ОУН" Николая Коханивского забаррикадировались в зале Святошинского райсуда, ждут утреннего заседания.

Соответствующие фото опубликовал журналист "Громадського" Богдан Кутепов в Facebook.

Как сообщалось, активисты заблокировали здание суда в связи с решением оставить Коханивского за решеткой до следующего заседания.

Они утверждают, что сроки для содержания Коханивского под стражей вышли и поэтому заблокировали вход в зал суда изнутри, чтобы не допустить его вывоз в изолятор временного содержания.

Правоохранители применили газ против активистов, заставив их покинуть помещение через окна. В ходе столкновения помещение суда было разгромлено.

Сам Коханивский пояснил, что бежать не собирается и остается в суде.

Ранее судья перенесла заседание на 9:00 вторника. При этом соратники Кохановского признали такое решение незаконным и требовали немедленного рассмотрения вопроса, результатом которого должно стать освобождение лидера "Добровольческого движения ОУН" из-под стражи.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле станции метро "Академгородок" правоохранители задержали командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского.

Об этом заявила его жена. По ее словам, задержание произошло после драки Коханивского с Русланом Качмалой.

Оба участника потасовки получили травмы.