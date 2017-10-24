Суд объявил перерыв: Коханивского повезут на рентген
Святошинский суд объявил перерыв на 3 часа для проведения обследования Николая Коханивского.
Такое решение огласила судья после предварительного осмотра врачами скорой помощи, сообщает корреспондент "Украинской правды".
Перед этим судья спросила врачей, может ли подозреваемый участвовать в заседании.
На это врачи отметили, что для этого нужно сделать дополнительные обследования: КТ и рентген.
В свою очередь один из сторонников Коханивского, который был на осмотре подозреваемого, отметил, что тот не смог вспомнить свой адрес.
После этого судья объявила перерыв на 3 часа.
Коханивского повезут в Больницу скорой помощи.
Как известно, утром 24 октября полицейские силой зачистили залы заседаний Святошинского райсуда Киева, где забаррикадировались сторонники оуновца Николая Коханивского.
Несколько десятков правоохранителей в шлемах ворвались в помещение через окна и через входную дверь. Они начали хватать активистов и выводить наружу. Те оказали сопротивление, началась драка.
Активисты попытались разобрать собственные же баррикады в дверях, чтобы убежать, но, во-первых, не успели этого сделать, во-вторых, с другой стороны, их также ждали силовики. Их задержали.
Во время штурма в Святошинском суде силовики также избили журналистов.
21 октября в Киеве возле станции метро "Академгородок" правоохранители задержали командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского после стрельбы и стычки с Русланом Качмалой, в которой оба получили травмы.
23 октября судья перенесла заседание на 9:00 вторника, а соратники Коханивского требовали немедленно рассмотреть вопрос и освободить лидера "Добровольческого движения ОУН" из-под стражи.
Из-за этого активисты заблокировали здание суда.
Оксана Коваленко, УП
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