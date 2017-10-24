Суд оголосив перерву: Коханівського повезуть на рентген

Святошинський суд оголосив перерву на 3 години для проведення обстеження Миколи Коханівського.

Таке рішення оголосила суддя після попереднього огляду лікарями швидкої допомоги, повідомляє кореспондент "Української правди".

Перед цим суддя спитала лікарів, чи може підозрюваний брати участь у засіданні.

На це лікарі зазначили, що для цього потрібно зробити додаткові обстеження: КТ та рентген.

Фото Оксани коваленко

У свою чергу один з прихильників Коханівського, який перебував на огляді підозрюваного, зазначив, що той не зміг згадати свою адресу.

Фото Оксани коваленко

Після цього суддя оголосила перерву на 3 години.

Коханівського повезуть до Лікарні швидкої допомоги.

Як відомо, зранку 24 жовтня поліцейські силою зачистили зали засідань Святошинського райсуду Києва, де забарикадувалися прибічники оунівця Миколи Коханівського.

Кілька десятків правоохоронців у шоломах увірвалися до приміщення через вікна та через вхідні двері. Вони почали хапати активістів та виводити назовні. Ті чинили опір, почалася бійка.

Активісти спробували розібрати власні ж барикади у дверях, аби утекти, але, по-перше, не встигли цього зробити, по-друге, з того боку на них також чекали силовики. Їх затримали.

Під час штурму у Святошинському суді силовики також побили журналістів.

21 жовтня у Києві біля станції метро "Академмістечко" правоохоронці затримали командира добровольчого батальйону ОУН Миколу Коханівського після стрілянини й сутички з Русланом Качмалою, в якій обидва отримали травми.

23 жовтня суддя перенесла засідання на 9:00 вівторка, а соратники Коханівського вимагали негайно розглянути питання і звільнити лідера "Добровольчого руху ОУН" з-під варти.

Оксана Коваленко, УП