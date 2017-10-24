Луценко говорит, что Саакашвили уже можно депортировать

Государственная миграционная служба отказала экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили в статусе беженца.

Об этом во вторник в кулуарах Совета регионального развития заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"У меня есть новость. Сейчас Государственная миграционная служба отказала Саакашвили в статусе беженца. Теперь он апатрид (лицо без гражданства - ред.) без каких-либо обстоятельств, которые делали бы невозможной его депортацию", - сказал Луценко.

Генпрокурор добавил, что Саакашвили в суд по этому поводу пока не обращался.

Роман Кравец, УП