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Саакашвили выдадут Грузии с территории Украины, если будет новый запрос - источник

Среда, 2 августа 2017, 15:06
Саакашвили выдадут Грузии с территории Украины, если будет новый запрос - источник

Если экс-президент Грузии Саакашвили окажется на территории Украины и Грузия направит новый запрос о его экстрадиции - его выдадут.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в руководстве ГПУ.

"Теперь, если он приедет, его оставят в нейтральной зоне аэропорта и заберут паспорт. Если же Миша как-то проберется на территорию Украины, и будет соответствующий запрос из Грузии, придется принимать законное решение об экстрадиции", - говорит собеседник.

В Генпрокуратуре отмечают, что причиной лишения Саакашвили гражданства стала именно миграционная анкета, где он не вписал ни уголовного производства.

"То есть он именно себя загнал в тупик. Он просто попал в 10 из 10. Он заведомо внес ложные сведения. Он же мог перечислить уголовные производства и написать, что это политическое преследование - таким образом на себя ответственность перебросил бы на миграционную службу", - добавляет источник в ГПУ.

Как известно, 26 июля политики от Радикальной партии заявили о том, что экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской областной госадминистрации лишили гражданства Украины. Государственная миграционная служба Украины подтвердила лишения Саакашвили гражданства, однако у Порошенко подтвердили это только в четверг утром.

Сам Саакашвили накануне улетел в США. Он заявил, что будет добиваться возвращения в Украину.

Ситуацию с гражданством Саакашвили президент Украины до сих пор никак не комментирует.

Как известно, после отставки с должности председателя Одесской ОГА Саакашвили начал развивать в Украине свою партию, 21 июля этого года Министерство юстиции зарегистрировало ее обновленную название - "Движение новых сил Михаила Саакашвили".

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Роман Кравец, УП

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Темы: СаакашвилиГрузияГенпрокуратура
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