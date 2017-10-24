Судьи просят возбудить дела против сторонников Кохановского за 6 статьям

Судьи считают "нескрываемым и дерзким давлением" на суд события, произошедшие на заседании по избранию меры пресечения Николаю Кохановскому и заявили о возможном открытии уголовных дел по 6 статьям.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы органов судейского самоуправления.

"Поведение сторонников Кохановского является не только недопустимым, но и позорит честь всех представителей добровольческих батальонов, которые принимали и принимают участие в защите Украины", - говорится в заявлении.

"По глубокому убеждению пресс-службы органов судейского самоуправления, граждане, называющие себя героями, должны быть героями во всем и везде, а тем большe в зале судебных заседаний. Ведь проявление неуважения к суду является проявлением неуважения к государству, о защите независимости которой и ее территориальной целостности заявляют представители "ОУН"", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в связи с указанными событиями Председатель Совета судей обратилась с письмом в Генеральную прокуратуру о привлечении виновных лиц к ответственности и внесения в реестр сведений о совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Украины, а именно:

- ст.376 вмешательство в любой форме в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения;

- ст.377 угроза или насилие в отношении судьи,

- ст.341 захват государственных или общественных зданий или сооружений;

- ст.342 сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа;

- ст.345 угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа;

- ст.194. умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Как известно, 21 октября в Киеве возле станции метро "Академгородок" правоохранители задержали командира добровольческого батальона ОУН Николая Кохановского после стрельбы и столкновения с Русланом Качмалою, в которой оба получили травмы.

23 октября судья перенесла заседание на 9:00 вторника, а соратники Кохановского требовали немедленно рассмотреть вопрос и освободить лидера "Добровольческого движения ОУН" из-под стражи.

24 октября сторонники Кохановского забаррикадировались в помещении Святошинского райсуда. Полицейские силой зачистили зал заседаний и задержали 30 активистов.

Украинская правда