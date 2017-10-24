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В суде задержали 30 сторонников Коханивского. Заседание началось

Вторник, 24 октября 2017, 11:01

В Святошинском райсуде Киева задержали 30 сторонников лидера "Добровольческого движения ОУН" Николая Коханивского.

Об этом сообщил начальник управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко в эфире канала "112 Украина".

"Те лица, которые ночью блокировали Святошинский суд, они продолжили делать это днем ​​– и создалась угроза снова срыва судебного заседания по избранию меры пресечения Николаю Коханивского. Поэтому было принято решение – задействовали подразделения полиции, суд разблокирован, 30 человек задержаны", – сказал он по телефону.

"Их доставляют в Шевченковское райуправление полиции, где действиям каждого будет дана оценка – и по блокированию, и по сопротивлению полиции", – добавил Крищенко.

Сам Николай Коханивский также заявлял о 30 задержанных. По словам пресс-секретаря столичной полиции Оксаны Блищик, задержанных может быть больше 30-ти.

Крищенко также сообщил: "У нас уже две квалификации: 194 статья (повреждение имущества) и 296 ст., ч. 2 (хулиганство, совершенное группой лиц)".

"Есть достаточно видеоматериалов, свидетелей", – подчеркнул он.

Суд уже проводит заседание по избранию меры пресечения Коханивскому, которого задержали в субботу после стрельбы и драки в Киеве.

По словам Крищенко, по состоянию на 10:50 обстановка спокойная

Перед этим полицейские силой зачистили помещения Святошинского райсуда Киева, где забаррикадировались сторонники "ОУНовца" Николая Кохановского.

21 октября в Киеве возле станции метро "Академгородок" правоохранители задержали командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского после стрельбы и стычки с Русланом Качмалой, в которой оба получили травмы.

23 октября судья перенесла заседание на 9:00 вторника, а соратники Коханивского требовали немедленно рассмотреть вопрос и освободить лидера "Добровольческого движения ОУН" из-под стражи.

Они забаррикадировали зал суда.

Алена Рощенко, УП

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Темы: судполиция
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