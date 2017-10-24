Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Судьи просят возбудить дела против сторонников Коханивского по 6 статьям

Вторник, 24 октября 2017, 14:21

Судьи считают "нескрываемым и дерзким давлением" на суд события, произошедшие на заседании по избранию меры пресечения Николаю Коханивскому и заявили о возможном открытии уголовных дел по 6 статьям.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы органов судейского самоуправления.

"Поведение сторонников Коханивского является не только недопустимым, но и позорит честь всех представителей добровольческих батальонов, которые принимали и принимают участие в защите Украины", - говорится в заявлении.

"По глубокому убеждению пресс-службы органов судейского самоуправления, граждане, называющие себя героями, должны быть героями во всем и везде, а тем большe в зале судебных заседаний. Ведь проявление неуважения к суду является проявлением неуважения к государству, о защите независимости которой и ее территориальной целостности заявляют представители "ОУН"", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в связи с указанными событиями Председатель Совета судей обратилась с письмом в Генеральную прокуратуру о привлечении виновных лиц к ответственности и внесения в реестр сведений о совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Украины, а именно:

- ст.376 вмешательство в любой форме в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения;

- ст.377 угроза или насилие в отношении судьи,

- ст.341 захват государственных или общественных зданий или сооружений;

- ст.342 сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа;

- ст.345 угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа;

- ст.194. умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Как известно, 21 октября в Киеве возле станции метро "Академгородок" правоохранители задержали командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского после стрельбы и столкновения с Русланом Качмалою, в которой оба получили травмы.

23 октября судья перенесла заседание на 9:00 вторника, а соратники Кохановского требовали немедленно рассмотреть вопрос и освободить лидера "Добровольческого движения ОУН" из-под стражи.

24 октября сторонники Коханивского забаррикадировались в помещении Святошинского райсуда. Полицейские силой зачистили зал заседаний и задержали 30 активистов.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: судКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
суд
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
Последние новости
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
Все новости...
Реклама: