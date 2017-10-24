Коханивского на поруки хотят взять Мосийчук, Лозовой и Луценко

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Вторник, 24 октября 2017, 18:19

Ряд народных депутатов заявили, что готовы взять на поруки лидера добровольческого движения "ОУН" Николая Коханивского.

Соответствующие заявления зачитал защитник на заседании Святошинского райсуда Киева об избрании меры пресечения Кохановскому.

Инициативу проявили в частности нардепы от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, Андрей Лозовой, Дмитрий Линько, нардеп от "Батькивщины" Игорь Луценко, а также диссидент Степан Хмара и депутат Броварского горсовета и профессор Олег Однороженко.

 
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Кроме того, защита предоставила ряд характеристик на Коханивского.

"Это человек, за которого не стыдно поручиться, а также честь", – заявил Мосийчук в зале суда.

 
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Олег Твердь, Валентина Романенко, УП

Темы: суд Киев
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