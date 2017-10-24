Генпрокурор о деле Коханивского: Партийные погромы недопустимы

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет о недопустимости "партийных судов" и погромов и допускает, что в отношении командира "Добровольческого батальона ОУН" Николая Коханивского суд изберет меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Об этом глава ГПУ сказал журналистам во вторник в Киеве, отвечая на вопрос относительно ситуации в Святошинском райсуде Киева, где избирают меру пресечения Коханивскому, передает "Интерфакс-Украина".

"Ситуация в Святошинском суде была непростой. И это еще одна важная точка, от которой должен пойти сигнал: закон один для всех… Вместо суда принимать решение не имеет права никто… тем более его (Коханивского - ред.) партия. Нельзя допускать прецедентов партийных судов", – говорит Луценко.



Он напомнил о произошедшем конфликте между участником АТО и командиром "Добровольческого батальона ОУН" и о развитии ситуации.

"Господину Коханивскому было предъявлено подозрение, он отказался его подписывать. После этого оно было предъявлено повторно", – отметил Луценко и пояснил, что с момента предъявления первого и второго подозрений должно пройти не более 72 часов, чтобы Коханивский мог выйти из зала суда.

"72 часа наступит сегодня вечером. То есть вчера он не мог де-юре быть свободным… Коханивский минимум до сегодняшнего дня должен быть в руках правосудия, в СИЗО", – добавил он.

При этом Луценко заявил: "Это не значит, что я знаю, каким будет решение суда. Я даже склонен считать, что суд оставит его вне пределов СИЗО, под одной из других мер пресечения – поручительство, залог, круглосуточный или даже ночной арест. Это решит суд".

В свете происходящего в Святошинском райсуде генпрокурор обратился к сторонникам Коханивского, в том числе к некоторым народным депутатам:

"Я призываю всех… обращаюсь к Игорю Мосийчуку (нардеп от фракции Радикальной партии Олега Ляшко – ред.), ОУН, добровольцам, Игорю Луценко (нардеп от фракции "Батькивщина" – ред.) – понизить градус, не ставить личные и партийные интересы выше страны. Партийные погромы, партийные приговоры нужно отменить".

Как известно, 21 октября в Киеве возле станции метро "Академгородок" правоохранители задержали командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского после стрельбы и столкновения с Русланом Качмалой, где оба получили травмы.

23 октября судья перенесла заседание на 9:00 вторника, а соратники Коханивского требовали немедленно рассмотреть вопрос и освободить лидера "Добровольческого движения ОУН" из-под стражи.

24 октября сторонники Коханивского забаррикадировались в помещении Святошинского райсуда. Полицейские силой зачистили зал заседаний и задержали 30 активистов.