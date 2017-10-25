Саакашвили провел ночь в палатке и готовит лекцию

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Среда, 25 октября 2017, 09:29

Михэил Саакашвили провел ночь в палатке под стенами Верховной Рады в Киеве, где уже восьмой день продолжается акция "Большая политическая реформа".

"Это та же палатка, которой я пользовался, когда мы заставили правительство предоставить деньги на трассу Одесса Рени", – сказал он утром телеканалу "NewsOne".

"В палатках я жил впервые, когда жил в Одессе, а сейчас это второй раз. Первый раз мы построили дорогу, а в этот раз мы должны построить украинское государство", – заявил Саакашвили.

"Я никогда не ожидал, что буду здесь когда-то жить в палатке. Для меня это новый этап борьбы – мирный, спокойный и очень уверенный", – подчеркнул экс-президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации.

По словам Саакашвили, в 19:00 в среду, 25 октября, на площади Конституции состоится лекция, в которой и он примет участие.

"Мы будем говорить об изменении системы и как готовить Украину к тому периоду, когда олигархов не будет у власти. Поэтому здесь мы создадим такой купол альтернативных идей", – сказал он.

Кроме того, третий президент Грузии прокомментировал возможную депортацию его и соратников.

"Барыгам не нравится, что мы подняли голос "против", потому что они обворовывают Украину, они убивают страну", – сказал Саакашвили.

"Эти три закона (которых требуют митингующие – ред.) я рассматриваю как первый шаг к изменению системы, а ее нужно менять, чтобы мы не получили еще 10 новых Порошенко или Луценко", – отметил он.

Я спокойно отношусь к тому, что всю грязь они выливают на меня. Они хотят избавиться от меня физически", – заявил Саакашвили.

По его словам, митингующие разойдутся тогда, когда все требования будут выполнены.

Темы: Саакашвили акции
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