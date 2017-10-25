Саакашвілі провів ніч у наметі й готує лекцію

1366 переглядів
Середа, 25 жовтня 2017, 09:29

Міхеіл Саакашвілі провів ніч у наметі під стінами Верховної Ради в Києві, де вже восьмий день триває акція "Велика політична реформа".

"Це той же намет, яким я користувався, коли ми змусили уряд надати гроші на трасу Одеса – Рені", – сказав він вранці телеканалу "NewsOne".

"У наметах я жив вперше, коли жив в Одесі, а зараз це вдруге. Перший раз ми побудували дорогу, а цього разу ми повинні побудувати українську державу", – заявив Саакашвілі.

"Я ніколи не чекав, що буду тут колись жити в наметі. Для мене це новий етап боротьби –мирний, спокійний і дуже впевнений", – підкреслив екс-президент Грузії і екс-голова Одеської облдержадміністрації.

За словами Саакашвілі, о 19:00 в середу, 25 жовтня, на площі Конституції відбудеться лекція, в якій і він візьме участь.

"Ми будемо говорити про зміну системи і як готувати Україну до того періоду, коли олігархів не буде при владі. Тому тут ми створимо такий купол альтернативних ідей", – сказав він.

Теми: Саакашвілі акції
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Головні новини дня – за 60 секунд 24 жовтня 2017, 22:40
Саакашвілі анонсував мітинг у середу під Радою 24 жовтня 2017, 22:31
У міграційній службі підтвердили, що Саакашвілі можна депортувати 24 жовтня 2017, 21:21
powered by lun.ua
Головні новини
Водій Volkswagen: Я їхав на зелене, Lexus вилетів на шаленій швидкості
Хроніка 25 жовтня. Бої за Земельний кодекс та золотий трон для Фірташа
Доба в АТО: 4 загиблих, 4 поранених
Росія заблокувала продовження розслідування хіматак у Сирії
Усі новини
лайфхак

Як почати займатися спортом, коли геть немає часу

#фоторанок

15 найкращих місць для пікніків в Києві

в'єтнамська кухня

9 місць в Києві, де готують смачний суп фо