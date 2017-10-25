Группа по возвращению коррупционных активов не собиралась 2 года

602 просмотра
Среда, 25 октября 2017, 14:16

Межведомственная рабочая группа при президенте по координации возвращения в Украину средств, полученных преступным путем бывшими высокопоставленными лицами, не встречалась в 2016-2017 годах.

Такую информацию предоставили на запрос проекта "Марлин" в Генеральной прокуратуре, которая ответственна за координацию данной группы.

"Заседания (собрания) не проводились, а потому протоколы не составлялись", – пояснили в ГПУ.

В Генпрокуратуре не смогли назвать сумму средств, выделенную на упомянутую группу.

 

В марте 2015 года президент Петр Порошенко создал Межведомственную рабочую группу по координации возвращения средств экс-чиновников.

В состав группы вошли высокопоставленные лица АПУ, МВД, СБУ, МИД и других органов власти. Главой группы назначили тогдашнего заместителя генпрокурора Виталия Касько, но в сентябре 2015 года он заявил, что не давал согласия на такое назначение.

Межведомственная группа должна была разработать механизмы эффективного взаимодействия правоохранительных органов и центральных органов исполнительной власти по вопросам возвращения в Украину указанных средств.

Также ей поручалось проанализировать законодательство в сфере регулирования рынков финансовых услуг, внешнеэкономической деятельности, противодействия коррупции и отмыванию доходов, полученных преступным путем, вычислить нормы, тормозящие возвращение в Украину средств, и подготовить предложения по совершенствованию законодательства.

Темы: деньги Генпрокуратура
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Гривна на межбанке упала ниже 26,70 24 октября 2017, 18:09
Нацбанк заявил о рекордном падении ставок по депозитам 24 октября 2017, 11:32
"Нафтогаз" тратит на свое содержание 1,8 миллиарда в год - вице-премьер 23 октября 2017, 10:51
powered by lun.ua
Главные новости
Саакашвили получил из АП документы о лишении гражданства
Кабмин уволил начальника Госгеокадастра
Полковник ВСУ: Под Радой не батальон "Донбасс", а "титушки" Семенченко
У Путина отреагировали на слова Собчак о Крыме
Все новости

Tripadvisor назвал лучшие рестораны и закусочные Киева

made in Ukraine

Украинские дизайнеры покоряют Dutch Design Week

афиша

Skype-колл с астронавтом и еще 7 событий, которые стоит посетить