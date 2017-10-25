Суд отправил комбата ОУН Коханивского под круглосуточный домашний арест

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Среда, 25 октября 2017, 20:13

Святошинский районный суд Киева избрал для командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по делу о стрельбе в столице.

Об этом сообщают "Украинские Новости".

Также суд обязал Коханивского носить электронный браслет слежения и сдать паспорта.

Кохановский назвал это решение несправедливым.

Как известно, 21 октября в Киеве возле станции метро "Академгородок" правоохранители задержали командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского после стрельбы и столкновения с Русланом Качмалой, в которой оба получили травмы.

23 октября судья перенесла заседание на 9:00 вторника, а соратники Коханивского требовали немедленно рассмотреть вопрос и освободить лидера "Добровольческого движения ОУН" из-под стражи.

24 октября сторонники Коханивского забаррикадировались в помещении Святошинского райсуда. Полицейские силой зачистили зал заседаний и задержали 30 активистов.

Ряд народных депутатов заявили, что готовы взять на поруки лидера добровольческого движения "ОУН" Николая Кохановского. Среди них - нардепы от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, Андрей Лозовой, Дмитрий Линько, нардеп от "Батькивщины" Игорь Луценко, а также диссидент Степан Хмара и депутат Броварского горсовета и профессор Олег Однороженко.

Темы: суд Киев
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