У экс-руководителей банка "Капитал" идут обыски

Главная военная прокуратура проводит обыски у экс-руководителей банка "Капитал" по делу экс-министра Александра Клименко.



Как сообщает ГПУ, 26 октября следователи проводят обыски по местам проживания лиц, причастным к руководству банка "Капитал", и по месту расположения офисных помещений, используемых бизнес-структурами конечного владельца этого банка в бизнес-центре "Гулливер".



По данным следствия, в течение 2011-2013 годов именно благодаря банку "Капитал" осуществлялись денежные перечисления, "направленные на незаконное возмещение НДС, функционировали так называемые "налоговые площадки" и обеспечивался перевода денег из зарубежных стран на банковские счета подконтрольных Клименко предприятий (группа "Юнисон").



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