СБУ ищет двоих депутатов, которые отдавали Крым России

Служба безопасности Украины начала расследование в отношении двух депутатов Севастопольского городского совета, подозреваемых в госизмене.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что депутаты, избранные на выборах в 2010 году, проголосовали за "независимость" полуострова и создание так называемой "Республики Крым", а также за переименование городского совета Севастополя в "Законодательное собрание города Севастополь".

Действия злоумышленников следователи СБУ квалифицировали по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

В отношении них начато заочное досудебное расследование, поскольку они находятся в оккупированном Крыму. Также они объявлены в розыск.

Украинская правда