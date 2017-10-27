СБУ ищет двоих депутатов, которые отдавали Крым России

542 просмотра
Пятница, 27 октября 2017, 10:23

Служба безопасности Украины начала расследование в отношении двух депутатов Севастопольского городского совета, подозреваемых в госизмене.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что депутаты, избранные на выборах в 2010 году, проголосовали за "независимость" полуострова и создание так называемой "Республики Крым", а также за переименование городского совета Севастополя в "Законодательное собрание города Севастополь".

Действия злоумышленников следователи СБУ квалифицировали по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

В отношении них начато заочное досудебное расследование, поскольку они находятся в оккупированном Крыму. Также они объявлены в розыск.

Украинская правда

Темы: Крым Севастополь СБУ оккупация Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Украина призвала ООН отреагировать на игнорирование РФ требований Международного суда 27 октября 2017, 01:58
В ЕС приветствуют освобождение Умерова и Чийгоза 26 октября 2017, 09:40
Чийгоз о своем освобождении: Я вообще думал, что меня везут в Сибирь 26 октября 2017, 08:16
powered by lun.ua
Главные новости
Интерпол объявил в розыск беглого судью Чауса
Хроника 27 октября. На Закарпатье создают республику, а Луценко предлагает Кремлю подорвать Кучму
Госдеп утвердил список российских компаний, против которых введут санкции
Эксперты ООН признали Асада ответственным за химатаку в Хан-Шейхуани
Все новости
plus-size

Модели против фотошопа в журналах

мода

6 бьюти-трендов, которые выглядят так же странно, как и звучат

лайфхак

Как начать заниматься спортом, когда cовсем нет времени