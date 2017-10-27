В ОБСЕ считают неизбежной эскалацию на Донбассе

598 просмотров
Пятница, 27 октября 2017, 14:07

Стороны конфликта в Донбассе 3286 раз нарушили режим прекращения огня в период с 16 по 22 октября.

Об этом заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг на брифинге 27 октября в Киеве, трансляцию и перевод которого осуществлял Украинский кризисный центр.

"На прошлой неделе миссия зафиксировала 3286 нарушений режима прекращения огня. Все они были совершены сторонами, которые обязались больше не совершать таких нарушений – не применять оружие", – заявил он.

Также, по словам Хуга, наблюдатели видели вооружение, расположенное с нарушением соответствующих линий отвода 86 раз: 32 раза в подконтрольных и 54 в неподконтрольных правительству районах.

Наблюдатели зафиксировали 12 реактивных систем залпового огня в Бахмуте, возле Новоамвросиевского и у Шимшиновки.

Хуг отметил, что на прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировала наличие мин вдоль всей линии соприкосновения, в частности недавно заложенные противотанковые мины на участке разграничения сил и средств в Золотом, примерно в 120 м от блокпоста так называемой "ЛНР".

СММ также подтвердила 6 случаев ранений среди гражданского населения за неделю.

В миссии считают неизбежной эскалацию в регионе, поскольку "стороны не развели силы и средства, и находятся в непосредственной близости друг к другу".

"Пока силы и средства будут оставаться на местах, насилие будет продолжаться", – подчеркнул Хуг.

Валентина Романенко, УП

Темы: Донбасс ОБСЕ терроризм
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
На Луганщине восстановили мост, разрушенный боевиками в 2014 году 27 октября 2017, 03:48
ОБСЕ: на Донбассе в 3 раза увеличилось количество взрывов 27 октября 2017, 02:03
На Донбасс прибыл очередной российский "гумконвой" – ОБСЕ 27 октября 2017, 00:16
powered by lun.ua
Главные новости
Умеров и Чийгоз прибыли в Киев
Заместителя мэра Вышгорода уличили в сбыте наркотиков – СБУ
Пострадавшая от взрыва на Соломенке пришла в себя
НБУ: "Минималка 3200" и рост пенсий - причины инфляции
Все новости
исследование

Зачем тиранозаврам передние лапы

rave

Киевская ночная жизнь от немецких фотографов

здоровье

Как не заболеть гриппом. объясняет МОЗ