НАБУ проверяет выигрыш Ляшко

НАБУ проверяет обстоятельства декларирования председателем фракции "Радикальной партии" Олегом Ляшко 571 тыс. гривен выигрыша в Украинской национальной лотерее.

Об этом в интервью "5 каналу" сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передают "Украинские Новости".

"Мы проверяем это (обстоятельство - ред.)", - сказал он.

Других подробностей Сытник не сообщил.

Ранее сообщалось, что лидер "Радикальной партии", нардеп Олег Ляшко задекларировал выигрыш в Украинской национальной лотереи общей суммой в 571,045 гривен.

В представительстве Украинской национальной лотереи отказались комментировать выигрыше Ляшко или других игроков, заявив, что это конфиденциальная информация.

25 октября в Национальном агентстве по предупреждению коррупции заявили, что в ближайшее время проверят декларацию лидера "Радикальной партии" и нардепа Олега Ляшко.