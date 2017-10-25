Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В НАПК пообещали проверить выигрыш Ляшко

Среда, 25 октября 2017, 18:05
В НАПК пообещали проверить выигрыш Ляшко
liashko.ua

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции заявили, что в ближайшее время проверят декларацию лидера "Радикальной партии" и нардепа Олега Ляшко.

Об этом сообщила пресс-служба нацагентства.

"Учитывая общественный резонанс в отношении субъекта декларирования - народного депутата Украины Олега Ляшко, согласно Закону, Национальное агентство отмечает, что проведет соответствующую проверку предоставленного субъектом декларирования сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии", - говорится в сообщении.

В НАПК добавили, что в случае выявления нарушений Национальным агентством будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

Ранее сообщалось, что лидер "Радикальной партии", нардеп Олег Ляшко задекларировал выигрыш в Украинской национальной лотереи общей суммой в 571,045 гривен.

В представительстве Украинской национальной лотереи отказались комментировать выигрыше Ляшко или других игроков, заявив, что это конфиденциальная информация.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Ляшко ОлегНАПКдекларациилотореи
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Ляшко Олег
В Киеве машина с Ляшко столкнулась с автомобилем СБУ: экс-нардеп устроил скандал
Олег Ляшко занялся майнингом криптовалют
Трое в центре. Как Гройсман, Смешко и Ляшко пробиваются в Раду
Последние новости
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
Все новости...
Реклама: