НАБУ перевіряє виграш Ляшка

НАБУ перевіряє обставини декларування головою фракції "Радикальної партії" Олегом Ляшко 571 тис. гривень виграшу в Українській національній лотереї.

Про це в інтерв'ю "5 каналу" повідомив директор НАБУ Артем Ситник, передають "Українські Новини".

"Ми перевіряємо це (обставину – ред.)" - сказав він.

Інших подробиць Ситник не повідомив.

Раніше повідомлялося, що лідер "Радикальної партії", нардеп Олег Ляшко задекларував виграш в Українській національній лотереї загальною сумою в 571,045 гривень.

В представництві Української національної лотереї відмовились коментувати виграші Ляшка чи інших гравців, заявивши, що це конфіденційна інформація.

25 жовтня у Національному агентстві з питань запобігання корупції заявили, що в найближчий час перевірять декларацію лідера "Радикальної партії" та нардепа Олега Ляшка.