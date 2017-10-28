Турция не признаёт независимость Каталонии

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Суббота, 28 октября 2017, 08:33

Турция считает незаконным провозглашение независимости Каталонии региональным правительством.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Турции.

"Сегодняшнее решение парламента регионального правительства Каталонии о провозглашении независимости не является шагом в правильном направлении. Уважение к территориальной целостности и Конституции Испании, а также воля испанского народа являются основополагающими. Одностороннее решение парламента не отвечает Конституции и законам Испании и не отражает волю Испании, а также людей этого региона", - заявили в МИД.

"Мы надеемся, что региональные власти Каталонии не будут настаивать на этом одностороннем решении, которое не имеет конституционной легитимности и может привести к напряженности и эскалации. Мы считаем, что этот вопрос будет решен, опираясь на демократию и верховенство закона", - добавил дипломатическое ведомство Турции.

Напомним, парламент Каталонии на заседании 27 октября проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости автономии от Испании. Голосование проходило тайно. Депутаты от оппозиционных фракций покинули зал перед началом голосования, назвав его незаконным.

В правительстве Испании заявили, что обратятся в Конституционный суд с целью обжалования декларации о независимости Каталонии.

В тот же день, 27 октября, сенат Испании проголосовал за активацию статьи 155 Конституции страны, которая предусматривает введение прямого управления в Каталонии.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что правительство страны приняло решение о роспуске парламента Каталонии. Выборы нового парламента должны состояться 21 декабря.

Темы: Каталония Испания Турция
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