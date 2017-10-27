Премьер Испании распустил парламент Каталонии и объявил новые выборы

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что правительство страны приняло решение о роспуске парламента Каталонии.

Об этом сообщает El Pais, передает "Европейская правда".

Рахой заявил, что речь идет не о приостановлении самоуправления Каталонии, а о "скорейшем возвращении к нормальности, которая начинается с закона и возвращает закон каталонцам".

"Я распустил парламент Каталонии, и 21 декабря в этой общине состоятся выборы", - сказа он.

"Правительство объявляет выборы в Каталонии, чтобы вернуть назад голоса каталонцам", - сказал он.

По словам Рахоя, согласно статье 155 Конституции Испании, члены Женералитата Каталонии отстранены от своих должностей.

Напомним, парламент Каталонии на заседании 27 октября проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости автономии от Испании. Голосование проходило тайно. Депутаты от оппозиционных фракций покинули зал перед началом голосования, назвав его незаконным.

В правительстве Испании заявили, что обратятся в Конституционный суд с целью обжалования декларации о независимости Каталонии.

В тот же день, 27 октября, сенат Испании проголосовал за активацию статьи 155 Конституции страны, которая предусматривает введение прямого управления в Каталонии.