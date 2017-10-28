Пограничники: Боевики создают жителям препятствия на пунктах пропуска

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Суббота, 28 октября 2017, 15:58

В Госпогранслужбе заявляют, что боевики ОРДО нарушают права человека при пересечении пунктов пропуска.

Об этом говорится в сообщении ГПСУ.

"За последнюю неделю пограничники, несущие службу на КПВВ "Новотроицкое", заметили негативную тенденцию, когда оккупанты искусственно увеличивают очереди на пункте пропуска. Они неоднократно прекращали пропуск граждан со своей стороны, а возобновляли его перед закрытием КПВВ, пропуская сразу 60-100 транспортных средств", - сообщили в ГПСУ.

Чтобы не допустить пребывания граждан в серой зоне ночью и не рисковать их безопасностью, работа КПВВ "Новотроицкое" продолжалась дольше, чем обычно.

"Донецкий отряд постоянно предоставляет информацию о данных случаях грубого нарушения прав граждан Украины СЦКК и миссии ОБСЕ", - отметили пограничники.

Украинская правда

Темы: Донбасс Пограничная служба
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