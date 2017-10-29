Украина перешла на "зимнее" время

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Воскресенье, 29 октября 2017, 03:26

29 октября 2017 года Украина перешла на "зимнее" время.

Перевод часов регламентирует постановление Кабмина от 13 мая 1995 №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

"Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад",  говорится в постановлении.

Как известно, переход на летнее время ввели в Великобритании в 1908 году для экономии и рационального использования электроэнергии в течение суток.

В Украине эта практика осталась со времен СССР, где впервые начали переводить стрелки часов в 1981 году.

В 2011 году Верховная Рада пыталась навсегда зафиксировать в Украине летнее время, но под давлением общественности принято постановление было отменено.

Сейчас более 110 стран мира переходят на летнее время.

Темы: Украина зимнее время
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