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Законопроект, отменяющий перевод часов, готов к рассмотрению – Стефанчук

Пятница, 17 декабря 2021, 17:41
РУСЛАН СТЕФАНЧУК. ФОТО С САЙТА ПАРЛАМЕНТА

Законопроект, предлагающий отменить сезонный перевод часов каждые полгода и закрепляющий окончательный переход Украины на зимнее время, готов к рассмотрению в зале пленарных заседаний парламента.

Источник: председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время итоговой пресс-конференции, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Стефанчука: "Что касается законопроекта об исчислении времени, это для меня уже такая история, когда все понимают: это крайне необходимо...

Поэтому я всё-таки думаю, что поскольку мы уже перешли на зимнее время, то, возможно, этот вопрос и встанет снова в ближайшее время и мы будем его обсуждать. Соответствующий законопроект прошел комитет, он готов к внесению в зал".

Напомним: 3 марта Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену в Украине перехода с зимнего на летнее время и наоборот.

Украина собирается отказаться от перевода часов после соответствующего решения Европейского Союза.

Темы: законодательствозимнее времяСтефанчукВерховная Рада
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