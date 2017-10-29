Отпустили всех задержанных в киевском клубе Jugendhub - адвокат

Всех задержанных во время облавы в киевском ночном клубе Jugendhub в субботу отпустили из военкомата.

Об этом сообщил адвокат задержанных Роман Стоичев, передает "Громадское".

"Мы сейчас готовимся к обжалованию незаконных действий относительно ребят, которые были задержаны, чтобы обстоятельства их незаконного задержания и лишения свободы были установлены, и их права были восстановлены. В правовом государстве не может господствовать беззаконие. Надеемся, что суд даст надлежащую оценку действиям правоохранительных органов и военных военкомата", - отметил защитник.

Ранее стало известно, что несколько задержанных отпустили вечером субботы, вручив им повестки.

Как известно, в ночь на 28 октября полиция устроила облаву в заведении "Jugendhub", где проходило музыкальное мероприятие, и задержала посетителей хаба, доставив их в отделение полиции и военкомат.

К посетителям была применена сила, их били, обыскивали и забирали личные вещи. При этом силовики не предъявили документов.

В столичном главке полиции заявили, что во время обыска в заведении "Jugendhub" задержали 17 человек, у которых изъяли наркотические средства, выявили 11 малолетних и 32 человека, которые уклоняются от призыва на срочную службу.

В свою очередь представители юридической компании "Миллер" сообщили, что к задержанным во время облавы в Jugendhub не пускали адвоката и родственников. Также юристы компания заявили, что в действиях правоохранителей нашли ряд нарушений.

Украинская правда