Отпустили всех задержанных в киевском клубе Jugendhub - адвокат

102 просмотра
Воскресенье, 29 октября 2017, 16:08

Всех задержанных во время облавы в киевском ночном клубе Jugendhub в субботу отпустили из военкомата.

Об этом сообщил адвокат задержанных Роман Стоичев, передает "Громадское".

"Мы сейчас готовимся к обжалованию незаконных действий относительно ребят, которые были задержаны, чтобы обстоятельства их незаконного задержания и лишения свободы были установлены, и их права были восстановлены. В правовом государстве не может господствовать беззаконие. Надеемся, что суд даст надлежащую оценку действиям правоохранительных органов и военных военкомата", - отметил защитник.

Ранее стало известно, что несколько задержанных отпустили вечером субботы, вручив им повестки.

Как известно, в ночь на 28 октября полиция устроила облаву в заведении "Jugendhub", где проходило музыкальное мероприятие, и задержала посетителей хаба, доставив их в отделение полиции и военкомат.

К посетителям была применена сила, их били, обыскивали и забирали личные вещи. При этом силовики не предъявили документов.

В столичном главке полиции заявили, что во время обыска в заведении "Jugendhub" задержали 17 человек, у которых изъяли наркотические средства, выявили 11 малолетних и 32 человека, которые уклоняются от призыва на срочную службу.

В свою очередь представители юридической компании "Миллер" сообщили, что к задержанным во время облавы в Jugendhub не пускали адвоката и родственников. Также юристы компания заявили, что в действиях правоохранителей нашли ряд нарушений.

Украинская правда

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Главные новости
В Одессе неизвестные демонтировали забор военной части и вывезли имущество
В зоне АТО погиб военный, еще двое ранены
АТО: Боевики обстреляли жилые дома в Авдеевке
"Опора": 14% участков с нарушениями начали подготовительное заседание
Все новости
made in Ukraine

Коллекция теплых свитеров от Юлии Савостиной

видео УП

"Мы дома". Умеров и Чийгоз вернулись в Украину

фото/видео

Застройка Беличанского леса: война продолжается