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Полиция отпустила нескольких задержанных в Jugendhub

Воскресенье, 29 октября 2017, 10:17
Полиция отпустила нескольких задержанных в Jugendhub

По сообщению исполнительной директорки "Восток - SOS" Александры Дворецкой, вечером субботы правоохранители отпустили нескольких задержанных в киевском ночном клубе "Jugendhub", а также вручили им повестки.

Об этом она сообщила в Facebook.

"Несколько ребят отпустили домой, выдав на 9:00 сегодня повестки. Весь день вчера их прессовали на пункте сбора, не допускали адвокатов и медиков, водили к "полковнику" по 1-2 человека и заставляли подписывать какие-то бумаги", - написала Дворецкая.

Кроме того адвокат юридической компании "Миллер" Роман Стойчев сообщил поздно вечером 28 октября, что из полиции отпустили двух человек.

Позже Стойчев сообщил, что не всех, кто был задержан в клубе "Jugendhub", отпустили домой. 

"Только 4-5 человек, остальные около 10 находятся там (в полиции) и сейчас проходят медкомиссию, и это не считая тех 6, кто был не из клуба и остался добровольно", - сообщил адвокат. 

Как известно, в ночь на 28 октября полиция устроила облаву в заведении "Jugendhub", где проходило музыкальное мероприятие, и задержала посетителей хаба, доставив их в отделение полиции и военкомат.

К посетителям была применена сила, их били, обыскивали и забирали личные вещи. При этом силовики не предъявили документов.

В столичном главке полиции заявили, что во время обыска в заведении "Jugendhub" задержали 17 человек, у которых изъяли наркотические средства, выявили 11 малолетних и 32 человека, которые уклоняются от призыва на срочную службу.

В свою очередь представители юридической компании "Миллер" сообщили, что к задержанным во время облавы в Jugendhub не пускали адвоката и родственников. Также юристы компания заявили, что в действиях правоохранителей нашли ряд нарушений.

Украинская правда

Темы: Киевполиция
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